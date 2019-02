Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden und unter Alkoholeinfluss

Neuwied - Am gestrigen frühen Abend gegen 19:20 Uhr ereignete sich im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 59 jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte zur genannten Zeit von der Oberen Görgengasse nach rechts in die bevorrechtigte Sayner Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den sich von links nähernden 17 jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. In der Folge stürzten der Kradfahrer sowie sein 18 jähriger Sozius zu Boden. Fahrer und Sozius wurden hierbei leicht verletzt, wobei der Sozius vorsorglich in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Bei dem Unfallverursacher stellten die Beamten vor Ort Alkoholgeruch fest, der durch einen freiwilligen Atemalkoholtest verifiziert werden konnte. Der Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme.

