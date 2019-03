Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Neuwied-Engers - Am Freitagabend (22.03.2019, 18:59 Uhr) kam es in Höhe der Bendorfer Straße 47 im Neuwieder Stadtteil Engers zu einem Verkehrsunfall. Eine 89jährige Fahrerin eines PKW Peugeot 206 kam aus Richtung Bendorf kommend gefahren und übersah dabei eine 79jährige Frau, die mit Hilfe eines Gehwagens, die Bendorfer Straße fußläufig überquerte. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin schwer verletzt, an dem PKW entstand Schaden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde der PKW sichergestellt.

