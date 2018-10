Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall mit flüchtigem ...

Verkehrsunfall mit flüchtigem schwarzen Mercedes

Neuwied - Am gestrigen frühen Abend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 22 jähriger Pkw-Fahrer die Langendorfer Straße aus Richtung Sandkauler Weg kommend. In Höhe der Abfahrt von der B256 missachtete der Fahrer eines schwarzen Mercedes Kombi mit Neuwieder Zulassung die Vorfahrt des 22 Jährigen, der nach einem Ausweichmanöver auf einem Fahrbahntrenner landete. Das Fahrzeug wurde hierbei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Sandkauler Weg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

