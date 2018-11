Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Fürthen - Am Freitag, 23.11.2018, gegen 14.05 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Landesstraße 267 / Kreisstraße 60 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Pkw Opel auf einen abbremsenden Pkw Alfa Romeo auf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen silberfarbenen Pkw Opel Corsa -C- mit dem Teilkennzeichen SU HM oder SU MH gehandelt haben. Der am Pkw Alfa Romeo entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.800,-Euro geschätzt.

