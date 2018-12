Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Almersbach (Kreis Altenkirchen,WW) - Am frühen Sonntagmorgen, 02.12.2018, um 00:15 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem BMW 5er Touring die L 267 von Fluterschen nach Almersbach. In einer leichten Linkskurve geriet er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fällte dort einen 20 cm dicken Straßenbaum und prallte anschließend gegen das massive Metallgeländer der über den Almersbach führenden Brücke. Der Pkw verklemmte sich dort und drehte sich mit dem Heck quer auf die Fahrbahn. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer wurde leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Eine Absicherung des beschädigten Straßengeländers erfolgte durch die Straßenmeisterei Altenkirchen. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

