Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Dierdorf - In der Königsberger Straße in Dierdorf kam es am 29.09.2018 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde hatte seinen weißen Kombi auf dem Parkplatz abgestellt und bei der Rückkehr einen Streifschaden auf der Fahrerseite im vorderen Bereich festgestellt. Zuvor parkte ein dunkler Van (VW oder Ford) neben seinem Fahrzeug. Hinweise bitte an die PI Straßenhaus unter 02634/952-0 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de

