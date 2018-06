Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Firmengebäude in 57577 Hamm/Sieg.

Hamm/Sieg, Auf dem Rottland - Vermutlich in der Nacht zum 09.06.2018 schlugen bislang unbekannte Täter die Glasfüllung der Eingangstüre zu einem im Industriegebiet von Hamm/Sieg gelegenen Firmengebäude ein. Hierdurch entstand ein ca. 30-35 cm grosses Loch in der Scheibe. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten der/die unbekannte(n) Täter jedoch nicht ins Gebäudeinnere. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Etwaige Hinweise, welche bei der Aufklärung der Tat dienlich sein können, werden an die Polizei Altenkirchen, Tel.: 02681/9460, erbeten.

