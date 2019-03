Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wasserleitung geplatzt - ...

Wasserleitung geplatzt - Straße überschwemmt

Neuwied - Raiffeisenring - Durch einen Zeugen wurde der Polizei Neuwied am Morgen des 13.03.2019, gegen 02.44h, mitgeteilt, dass der Raiffeisenring überschwemmt worden sei. Man würde dort ein Boot brauchen. Die entsandte Streife konnte feststellen, dass im Raiffeisenring zwischen Tulpen- und Rosengarten offenbar ein Wasserrohr geplatzt war. Der umgebende Gehweg war bereits unterspült und teilweise fortgetragen worden. Der Raiffeisenweg stand teilweise bis zu 15cm unter Wasser. Es wurden die Feuerwehr und sowie die Servicebetriebe verständigt. Die Servicebetriebe sperrten die entsprechende Wasserleitung und die Feuerwehr begann noch in der Nacht mit den ersten Aufräumarbeiten, da die Fahrbahn stark verschmutzt war. Bis in den Vormittag hinein könnte mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen sein.

