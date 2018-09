Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Diebstahl eines ...

Wissen - Diebstahl eines Hochdruckreinigers

57537 Forst, Wäldchen 3 - Unbekannte Tätern entwendeten in der Nacht von Mi./Do, 12./13.09.2018 aus einem Nebenraum eines Stalles eines landwirtschaftlichen Anwesens einen hochwertigen Hochdruckreiniger der Marke Kärcher. Das Gerät war erst ein halbes Jahr alt und hatte einen Anschaffungspreis von 1400,-EUR. Der Geschädigte verwies auf zwei aufgeschnittene Bereiche eines Weidezauns, was darauf hindeutete, dass zum Abtransport des Hochdruckreinigers ein mitgeführtes Tatfahrzeug etwas abseits von dem Gehöft abgestellt wurde. Der oder die unbekannten Täter begaben sich über eine Wiese zum Stall, entwendeten das Gerät und verließen den Tatort auf dem gleichen Weg. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Gehöft beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Wissen in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen Rainer Greb, PHK Telefon: 02742-935120 pwwissen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.