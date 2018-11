Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Einbruchsdiebstahl ...

Wissen - Einbruchsdiebstahl in Garage

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstr. - In der Zeit von Do., 01.11.2018, 19:30 Uhr bis zum 02.11.2018, 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein einfach verriegeltes Fenster in eine verschlossene, an ein Wohnhaus angebaute Garage ein. Hieraus entwendeten diese einen Freischneider (Motorsense) der Marke Stihl, Typ FS 55, eine ältere Benzin-Motorsäge der Marke Ryobi, eine ältere Benzin-Heckenschere der Marke Hitachi, einen größeren Trennschneider der Marke Bosch, 2-3 Kisten mit Kleinwerkzeug sowie ein neues blau-schwarzes E-Bike der Marke Bulls, Modell E-Stream EVO 2, mit 27,5 Zoll Bereifung. Weiteres Diebesgut aus der Garage stand in Fensternähe auf der Wiese zum Abtransport bereit. Die Räder des Fahrrades dürften zum Zweck des Diebstahls demontiert worden sein, da das Fahrrad aufgrund der Größe des Fensters nicht im Ganzen hindurchgepasst haben dürfte. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

