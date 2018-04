Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen. Verkehrsunfälle im ...

Wissen. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiwache Wissen

Wissen - Neben eine Vielzahl von Bagatellunfällen, bei denen lediglich geringer Sachschaden zu verzeichnen war ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 05.04.2028, 21:20 Uhr bis Freitag, 06.04.2018, 19:30 Uhr in 57537 Wissen, Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 7 ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher die Unfallstelle verlassen hat, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte demnach einen geparkten PKW im mittleren und hinteren Bereich. Ggf. sind am unfallverursachenden PKW blaue Farbanhaftungen festzustellen.

Rückfragen bitte an: Rainer Greb, PHK Polizeiwache Wissen, Tel. 02742/935-0