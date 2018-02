Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Eisenstr. - In der Zeit von Mo., 12.02.2018, 18:00 Uhr Uhr bis zum Mi., 14.12.2018, 08:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Wissen die Eisenstr. in Richtung Hüttenstraße und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Transporter Sprinter. Der Transporter wurde im Bereich des linken hinteren Radlaufes beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 2000,-EUR. An dem Sprinter konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den vermutlich blauen flüchtigen Pkw oder die Person des Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen Rainer Greb, PHK Telefon: 02742-935120 pwwissen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.