Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Am Donnerstag, den 19.04.2018 befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw BMW X1 die Kreisstraße 126 (Fürst-Hatzfeld-Straße)aus Richtung Mittelhof kommend in Richtung Schloßstraße in Wissen-Schönstein. Auf einem nur knapp 4 Meter breiten Straßenstück kam dem Fahrer dann gegen 19.10 Uhr schon innerhalb der Ortslage Wissen-Schönstein ein anderer Pkw so weit auf seiner Fahrbahnseite entgegen, das der BMW-Fahrer ganz nach rechts ausweichen musste, und dabei mit der gesamten rechten Fahrzeugseite eine dort befindliche Hecke streifte. Die Lackierung des BMW und der rechte Außenspiegel wurden dabei beschädigt. Der andere Fahrzeugführer (eíne Frau mittleren Alters mit blonden Haaren und Brille) setzte ihre Fahrt mit ihrem neueren sportlichen und dunkelgrau lackierten Pkw Daimler-Benz (Limousine) ohne anzuhalten in Richtung Mittelhof fort.

