Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Flachsweg - 2000,-Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mi., dem 25.04.2018, gegen 09.10 Uhr im Flachsweg in Wissen. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Renault Megane befuhr den als Einbahnstraße ausgewiesenen Flachsweg rückwärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit fuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford Focus rückwärts aus einer Parktasche in den Flachsweg ein. Die Fahrspuren beider Fahrzeuge kreuzten und es kam zu einer Kollision.

