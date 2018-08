Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Im Buschkamp, Parkdeck - Am Sa., 18.08.2018, gegen 23:04 Uhr, befanden sich ein 25-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf und eine 65-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Citroèn auf der obersten Parkebene des Parkdecks in der Straße "Im Buschkamp" in Wissen. Der 25-Jährige stand mit seinem VW Golf mitten auf dem Parkplatz, etwa 10m von der in einer Parklücke parkenden 65-Jährigen entfernt. Der Golf-Fahrer beabsichtigte nun, rückwärts zu seinen Kumpels am Ende des Parkplatzes zu fahren. Die 65-jährige Fahrerin des PK Citroèn wollte gleichzeitig rückwärts ausparken. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand insgesamt ca. 7000,-EUR Sachschaden.

