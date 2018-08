Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Nordstr. 26 - Ein 28-jähriger Fahrzeughalter stellte seinen PKW Peugeot 207 am Sa., 18.08.2018, gegen 17.00 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, gegenüber dem Anwesen Nordstr. 26, ab. Am So., 19.08.2018, gegen 10.00 Uhr, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug seinen PKW Peugeot streifte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand ca. 500,-EUR Sachschaden. Es liegen zurzeit keinerlei Hinweise zum Unfallflüchtigen vor. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

