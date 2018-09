Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, Grubenweg - Am Sa., 01.09.2018, gegen 11:26 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Focus und nachgeführtem unbeladenem Anhänger die Sandstraße in Katzwinkel. In Höhe der Einmündung Grubenweg bog er nach links in diesen ab, wobei sich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes die Zugdeichsel vom Kugelkopf der Anhängerkupplung löste. Der nunmehr selbständig rollende Anhänger touchierte einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Omnibus. Es entstand ca. 3000,-EUR Sachschaden.

