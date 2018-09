Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Wissen, Rödderstein - Am Sa., 01.09.2018, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrzeugführer (Fahranfänger, 1 Tag den Führerschein) mit seinem Leichtkraftrad die abschüssige und kurvenreiche Kreisstraße 71 von Birken-Honigsessen kommend in Richtung Wissen. Nach der Abzweigung Rödderstein verlor der 16-Jährige im Verlauf einer Linkskurve infolge mangelnder Fahrpraxis die Kontrolle über das Leichtkraftrad und prallte rechtsseitig gegen die Schutzplanke. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand ca. 1000,-EUR Sachschaden.

