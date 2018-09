Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Rathausstr., Europakreisel - Am Di., 04.09.2018, gegen 07:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit 6000,-EUR Sachschaden im Europa-Kreisel. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die Rathausstraße aus Richtung Parkplatz Regio-Bahnhof kommend und hatte die Absicht, sich in den fließenden Verkehr im Bereich des Europa-Kreisels einzuordnen. Wegen Nichtbeachtung des bevorrechtigen Kreisverkehrs kam es zu einer Kollision mit dem Pkw Mercedes-Benz eines 54-jährigen Fahrzeugführers, der sich bereits im Kreisverkehr befand und diesen in Richtung Oststraße verlassen wollte.

