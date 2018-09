Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Mittelhof, Kreisstraße 126 - Am Do., 13.09.2018, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW Tiguan, die Kreisstraße 126 aus Richtung Mittelhof kommend in Richtung Schönstein. Auf dieser Strecke kam ihr ein größerer silberner Pickup entgegen. Als beide PKW aneinander vorbeifuhren, stießen sie mit den jeweiligen Außenspiegeln zusammen, wobei zumindest der Spiegel am Fahrzeug der 62-Jährigen beschädigt wurde. Der Fahrer des Pickup setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

