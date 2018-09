Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen -Verkehrsunfall mit ...

Wissen -Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Heisterstr. 12 - Am Di., 24.09.2018, gegen 15:48 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Suzuki die abschüssige und enge Heisterstr. in Wissen aus Richtung Dörnerstraße kommend in Richtung Gerichtsstr. In Höhe von Haus-Nr. 12 kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches er jedoch infolge von Unachtsamkeit zu spät bemerkte. Er lenkte seinen Suzuki ruckartig nach rechts und fuhr dabei auf den rechtsseitig geparkten PKW Porsche Macan eines 61-jährigen Fahrzeughalters auf, welcher wiederum leicht auf den davor geparkten PKW Dacia eines 29-jährigen Fahrzeughalters aufgeschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 14000,-EUR Sachschaden.

