Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

57537 Wissen, Böhmerstr. 71 - Am Fr., 26.10.2108, gegen 20:10 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, vermutlich mit einem roten VW Golf II, in Wissen die Böhmerstraße in Richtung Wissen-Paffrath. Ein 39-jähriger Fahrzeughalter hatte seinen Pkw Opel ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Aus bislang nicht bekannten Gründen stieß der Fahrer des roten Golf mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen die vordere linke Fahrzeugecke des Pkw Opel. An diesem wurde der vordere linke Radkasten eingedrückt und zerkratzt, außerdem wurde das linke Vorderrad beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Wissen, "Im alten Garten" von der Unfallstelle und müsste ebenfalls beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

