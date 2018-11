Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen -Verkehrsunfall mit ...

Wissen -Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62, Gasometerkurve - Am Do., 29.11.2018, gegen 07:34 Uhr, befuhren ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Toyota Yaris und nachfolgend ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat Ibiza die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Hövels. Ausgangs einer Rechtskurve geriet der 18-Jährige mit seinem Toyota auf der regennassen Fahrbahn vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit leicht ins Schleudern, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und lenkte anschließend wieder zurück, wobei er die Schutzplanke leicht touchierte. Dabei stieß der dahinter fahrende 25-Jährige mit seinem Seat noch leicht gegen den PKW des 18-Jährigen. Insgesamt entstand ca. 3100,-EUR Sachschaden.

