Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht oder sonstiges schädigendes Ereignis

57537 Wissen, Nisterstr. 17, Parkplatz REWE-XL - Die Polizeiwache Wissen bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht oder sonstigem schädigenden Ereignis: Am Fr., 08.03.2019, in der Zeit von 08:15 bis 09:00 Uhr, parkte eine 80-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Ford Eco-Sport vorwärts vor dem Gebäude des Rewe-Marktes, links in der Parkreihe neben dem Haupteingang. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der rechte Außenspiegel eingeklappt und das Spiegelglas beschädigt. In Höhe des Spiegels wies der Türrahmen im Bereich der A-Säule eine Eindellung auf. Diese Beschädigungen könnte von einem Unfallereignis herrühren. Am Pkw konnten aber keine weiteren Spuren festgestellt werden, die auf einen Kontakt mit einem anderen Fahrzeug hindeuten würden. Als 2. Alternative wäre ein heftiger Anstoß z.B. einer stürzenden Person oder eines anderen Gegenstandes denkbar. Die bisherigen Ermittlungen blieben ergebnislos.

