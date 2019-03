Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Marktstr., Parkplatz - Ein 43-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen blauen Pkw Ford Tourneo Courier am Donnerstag, 21.03.2019, gegen 18.00 Uhr rückwärts in einer Parktasche auf dem Parkplatz gegenüber der Pizzeria Primavera abgestellt. Am Freitag, 22.03.2019, gegen 07.00 Uhr stellte er fest, dass der Pkw an dem linken hinteren Radlauf beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer muss beim Ein- oder Ausparken den Pkw beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am Pkw des 43-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 400,-EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

