Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit ...

Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, K 130 - Am Do., 28.03.2019, gegen 17.45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Toyota RAV 4 die K 130 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Schönstein. Auf der schmalen Fahrbahn kam ein anderer dunkler SUV entgegen. Aufgrund dessen Fahrweise musste der 49-Jährige auf der schmalen Fahrbahn nach rechts ausweichen. Hierbei geriet sein Toyota neben die geteerte Fahrbahn. Da genau an dieser Stelle ein Stück Teer aus der Fahrbahn gebrochen ist, beschädigte er sich die beiden rechten Felgen seines Toyotas. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fand nicht statt. Hinweise zu dem anderen SUV werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

