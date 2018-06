Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit Hund

Wissen - Verkehrsunfall mit Hund

57537 Wissen, Pirzenthaler Straße - Am So., 03.06.2018, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Nissan Pathfinder die K 65 (Pirzenthaler Straße) in der Ortslage Wissen aus Richtung Pirzenthal kommend. Ein kleiner Haushund eines 42-jährigen Hundehalters lief von links kommend über die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst und getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300,-EUR.

