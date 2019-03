Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit Hund

Wissen - Verkehrsunfall mit Hund

57537 Wissen, Schlossstr. 27 - Am Do., 28.02.2019, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Fiat Panda die Schlossstraße im Ortsteil Wissen-Schönstein in Fahrtrichtung Stadtmitte, als plötzlich von rechts ein unbeaufsichtigter Hund aus einem Hauseingang auf die Straße lief, um zu der auf der anderen Straßenseite befindlichen Hundebesitzerin zu gelangen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das dadurch leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ca. 500,-EUR Sachschaden.

