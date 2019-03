Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - Verkehrsunfall mit Wild

Wissen - Verkehrsunfall mit Wild

57537 Wissen, L 278, Höhe Bodenseifen - Am Mi., 27.03.2019, gegen 20:17 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat MII die L 278 aus Richtung Schönstein kommend in Richtung Gebhardshain. In Höhe Bodenseifen querte ein Stück Rehwild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Reh getötet wurde. Am Pkw entstand ca. 3000,-EUR Sachschaden.

