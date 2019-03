Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wissen - versuchter ...

Wissen - versuchter Einbruchsdiebstahl

57537 Wissen, Rathausstr. 21 - Abends, am Sa., 02.03.2019 oder So., 03.03.2019, beobachteten Nachbarn, wie sich verdächtige Personen an der Hintertür zur Oststr. zu schaffen machten und offensichtlich versuchten, diese Tür zu öffnen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Büros der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen. An der Tür und am Außenputz neben der Tür konnten Ansatzspuren eines Hebelwerkzeuges festgestellt werden. Ein Zugang zum Gebäude erfolgte nicht. Die Namen der mitteilenden Nachbarn wurden nicht bekannt. Diese Personen (Zeugen) werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

