Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wochenendpressemeldung der PI ...

Wochenendpressemeldung der PI Neuwied vom 19.-21.10.2018

Neuwied - Neuwied - Block Am 19.10.2018 gegen 16.15 Uhr fiel einer Streife der PI Neuwied ein Pkw auf, der auf dem Mittelweg zwischen Heimbach-Weis und Block mehrere Fahrzeuge überholte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Neuwied - Engers Am frühen Morgen des 20.10.2018 wurde der PI Neuwied eine Ruhestörung in Engers gemeldet. Die Überprüfung der Anschrift verlief zunächst negativ, eine Ruhestörung konnte nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Bestreifung der Umgebung konnte jedoch der Wohnungsinhaber zusammen mit seinen Partygästen in der Januarius-Zick-Straße angetroffen werden. Man hatte offenbar vom Erscheinen der Polizei "Wind bekommen" und es vorgezogen, sich zu entfernen. Und das nicht ohne Grund: Bei der Überprüfung der Gruppe konnte bei einem 22jährigen Mann aus Neuwied eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einem weiteren Gast, einem 21jährigen Mann aus Leverkusen, wurde zudem ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Hier wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt. Fast alle Personen führten Konsumuntensilien für Betäubungsmittel mit sich.

Neuwied - Innenstadt Neben mehreren einfachen Ladendiebstählen musste sich die PI Neuwied am Samstag, 20.10.2018, gegen 14.30 Uhr mit einem bewaffneten Ladendieb im Media Markt befassen. Dem aufmerksamen Ladendetektiv war nicht entgangen, dass der Mann zusammen mit einem Komplizen zwei hochwertige Fitness-Uhren entwenden wollte. Da der Mann, ein 37jähriger Deutscher mit hinreichender polizeilicher Vorgeschichte, ein extrem scharfes Teppichmesser in der Hand mitführte wurde die Polizei hinzugezogen. Im Weiteren zeigte der Mann sich kooperativ. Es wurden Strafanzeigen vorgelegt, das Messer wurde sichergestellt.

Neuwied - B256, Gemarkung Oberbieber In der Nacht von Samstag, 20.10.2018, auf Sonntag, 21.10.2018, meldeten Verkehrsteilnehmer zunächst einen Gegenstand auf der B256 bei der Abfahrt Rengsdorf Süd. Durch die Streife wurde festgestellt, dass es sich um eine mittlerweile überfahrene Kfz-Stoßstange handelte, die vermutlich von einem anderen Fahrzeug abgefallen war. Dies könnte daran liegen, dass an der Stoßstange Klebebandreste festzustellen waren, die dafür sprechen, dass die Stoßstange ursprünglich nur noch mit Klebeband befestigt war. Ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte der Stoßstange nicht mehr ausweichen und beschädigte sich seinen Pkw. Es handelt sich bei der Stoßstange um einen grünen Frontstoßfänger. Die PI Neuwied bittet Zeugen in dieser Sache, sich der hiesigen Dienststelle unter 02631-8780 zu melden!

