Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Wohnungseinbrüche und ...

Linz am Rhein - Bruchhausen/ Unkel. Am Samstag, 22. Februar, zwischen 13 und 22 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Bruchhausen ein. Sie betraten sämtliche Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Ein weiterer Einbruch ereignete sich gegen 22:45 Uhr in der Petersbergstraße in Unkel. Über eine eigens mitgebrachte Trittleiter gelangten die Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Durch Aufhebeln der Balkontür verschafften sie sich Zugang zu dem Objekt. Aus dem Schlaf- und Ankleidezimmer entwendeten sie hochwertige Damenhandtaschen und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz, Tel: 02644/943-0 oder E-Mail an pilinz@polizei.de .

Bad Hönningen. Beim Rückwärtsfahren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Laterne auf dem Parkplatz der Therme in Bad Hönningen und riss diese dabei aus der Verankerung. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz, Tel: 02644/943-0 oder E-Mail an pilinz@polizei.de .

