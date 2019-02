Polizeidirektion Oldenburg / Lebendtiertransporte im Fokus von ...

Lebendtiertransporte im Fokus von Verkehrskontrollen +++ Regionale Kontrollgruppe wieder mit hoher Beanstandungsquote

Oldenburg - Erneut wurden am 26.02.2019 durch die regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg Verkehrskontrollen mit Zielrichtung "Lebendtiertransporte" durchgeführt. Die Kontrollen wurden von geschulten Beamtinnen und Beamten mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Veterinärämter durchgeführt. Insgesamt wurden 37 Transporte überprüft, von denen 25 beanstandet wurden. Während es viele minderschwere Verstöße gab, wurden auch erhebliche Überladungen und damit einhergehende Unterschreitungen des Platzbedarfes der geladenen Tiere festgestellt. So wurde in Lastrup ein 43-jähriger Niederländer mit einem Gespann aus Lkw und Anhänger angehalten. Er hatte insgesamt 900 Ferkel geladen und wollte diese nach Cloppenburg transportieren. Da die Tiere sehr eng standen und das Fahrzeug selbst bereits ein hohes Eigengewicht mitbrachte, wurde eine Wägung veranlasst. Diese ergab einen Höchstwert von deutlich über 50 Tonnen. Erlaubt sind 40 Tonnen. Gegen den Fahrer wurde vor Ort eine Geldbuße von 315 Euro einbehalten. Zudem wurde gegen das Unternehmen ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. Hierdurch wird der erzielte Gewinn des Transportes durch die zuständige Bußgeldbehörde eingefordert, um den finanziellen Vorteil zu mindern.

In einem weiteren Fall wurde auf der Autobahn A1 im Bereich des Landkreises Vechta ein 37-jähriger Fahrer eines Viehtransporters angehalten. Dieser hatte Mastschweine geladen, obwohl für die Anzahl der Tiere keine ausreichende Bodenfläche vorhanden war. Im Ergebnis waren 28 Tiere zu viel geladen worden. Auch hier erwartet den Fahrer ein empfindliches Bußgeld und dem Unternehmer ein Gewinnabschöpfungsverfahren.

Ähnlich erging es dem 59-jährigen Fahrer eines Viehtransportes auf der Autobahn A1. Dieser hatte ebenfalls zu wenig Bodenfläche, so dass 20 Tiere zu viel geladen waren. Hier besteht zudem noch der Verdacht, dass die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten worden sind. Durch die Kontrolleure wurden die Daten des Fahrtenschreibers ausgelesen und werden nun weiter ausgewertet.

