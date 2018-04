Polizeidirektion Osnabrück / - Einladung - Amtswechsel ...

- Einladung - Amtswechsel Regierungsbrandmeister: Verabschiedung von Frank Knöpker und Amtseinführung von Matthias Röttger

Osnabrück - Am kommenden Montag (30.04.18) wird in der Polizeidirektion Osnabrück Regierungsbrandmeister Frank Knöpker verabschiedet und sein Nachfolger Brandabschnittsleiter Matthias Röttger in sein neues Amt eingeführt. Den Amtswechsel nimmt Polizeipräsident Bernhard Witthaut in einer Feierstunde vor. Branddirektor Klaus Wickboldt (Referat 26 des Niedersächsischen Innenministeriums) und Landrat Friedrich Ketthorn werden Grußworte sprechen. An der Veranstaltung nehmen unter anderem Stadtbaurat Frank Otte, Dietrich Bettenbrock (Leiter der Berufsfeuerwehr Osnabrück-Stadt) Magdalene Heuvelmann (Bürgermeisterin der Gemeinde Glandorf), Ernst Hemmen (Regierungsbrandmeister), Marc-André Burgdorf (Kreisrat des Landkreises Emsland) sowie Vertreterinnen und Vertreter des Niedersächsischen Landtags wie Annette Meyer zu Strohen, Bernd-Carsten Hiebing, Martin Bäumer, Frank Hennig, Guido Pott und Christian Fühner teil.

Über Ihre Teilnahme und Berichterstattung würden wir uns sehr freuen und laden Sie daher herzlich zur Veranstaltung am

30. April 2018 um 14:00 Uhr Großer Sitzungssaal der Polizeidirektion Osnabrück, Heger-Tor-Wall 18, 49078 Osnabrück

ein.

Über eine Rückmeldung, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen können, wären wir Ihnen dankbar.

OTS: Polizeidirektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104232 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104232.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück Nadine Kluge-Gornig Telefon: 0541/327-1034 E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen http://www.pd-os.polizei-nds.de