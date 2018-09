Polizeidirektion Osnabrück / Melle - Gefährliches Überholmanöver ...

Melle - Gefährliches Überholmanöver mit Folgen

Osnabrück - Am Donnerstag (27.09.18) ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der A 30, in Höhe der Anschlussstelle Melle-Ost, Fahrtrichtung Hannover, ein Verkehrsunfall - verursacht durch ein riskantes Überholmanöver. Ein PKW überholte einen LKW und scherte mit unzureichendem Sicherheitsabstand nach rechts wieder ein. Der LKW-Fahrer reagierte darauf instinktiv mit einem Ausweichmanöver nach rechts und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser mit der Außenschutzplanke kollidierte. Es kam dabei zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro - glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Autofahrer fuhr unvermittelt in Richtung Hannover weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu dem Vorfall bzw. zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Autobahnpolizei Osnabrück unter 0541/327-2415 entgegen.

