Polizeidirektion Osnabrück / Nortrup - Nachtrag zur Meldung ...

Nortrup - Nachtrag zur Meldung "Hoher Schaden durch Brand einer Lagerhalle" Polizei ermittelt Brandstifter

Osnabrück - Wie bereits heute Morgen berichtet, geriet gestern Abend (27.09.18), gegen 22:30 Uhr, in Nortrup eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand. Im Laufe des Tages erhärtete sich Verdacht, dass es sich hierbei um vorsätzliche Brandstiftung handelte. Zwei Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen heute am späten Nachmittag einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für die beiden mutmaßlichen Brandstifter an. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einem 21-Jährigen aus Quakenbrück und einen 20-Jährigen aus Nortrup. Beide haben die Tat wie auch den Versuch die Lagerhalle bereits am Sonntag (23.09.18) in Brand zu setzten, gestanden. Unter anderem Zeugenaussagen führten die Ermittler zur Ergreifung der beiden Beschuldigten.

OTS: Polizeidirektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104232 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104232.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück Marco Ellermann Telefon: 0541 - 327 1024 Mobil: 01714157949 E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-os.polizei-nds.de