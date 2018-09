Polizeidirektion Osnabrück / Polizei kontrolliert Güterverkehr ...

Polizei kontrolliert Güterverkehr auf A 31 bei Weener

Osnabrück/Weener - Gestern (27.09.18) überprüfte die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück, Teilkräfte Nord, an der A 31 bei Weener auf dem dortigen Parkplatz, Fahrtrichtung Emden, den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Mit dabei waren auch benachbarte Einsatzkräfte des Zolls sowie des Gewerbeaufsichtsamtes Emden. Im Rahmen der Kontrollaktion wurden 61 Fahrzeuge kontrolliert - bei 16 gab es Beanstandungen. In sieben Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Die Verstöße reichten von Überschreitungen der Lenkzeiten, Überladungen, Ladungssicherungen über mangelhafte technische Zustände der Fahrzeuge, bis hin zu illegalen Abfalltrabsporten. Noch dazu konnten die Einsatzkräfte drei Haftbefehle vollstrecken. So wurde bei einem 45-jährigen Mann festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen nicht bezahlter Maut vorlag. Der Mann konnte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro entrichtet wurde. Ebenso erging es einem anderen LKW-Fahrer, dessen Arbeitgeber ebenfalls über einen längeren Zeitraum keine Maut entrichtet hatte. Dieser hatte eine Strafe von 631 Euro zu zahlen. Beim dritten Haftbefehl hatte ein Mann einen Geldbetrag in Höhe von 120 Euro offen, der vor Ort bezahlt wurde.

OTS: Polizeidirektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104232 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104232.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück Marco Ellermann Telefon: 0541 - 327 1024 E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-os.polizei-nds.de