Polizeidirektion Pirmasens / 11-jähriges Kind durch Pkw schwer ...

11-jähriges Kind durch Pkw schwer verletzt

Pirmasens - Am 12.03.2019, gegen 17:32 Uhr, wurde in der Blocksbergstraße ein 11-jähriger Junge von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Der 62-Jährige Fahrer eines Mercedes war auf der Blocksbergstraße aus Richtung Kaiserstraße kommend in Richtung Leinenweberstraße unterwegs, als plötzlich zwischen geparkten Autos der Junge auf die Straße rannte. Trotz Vollbremsung gelang es dem Mercedesfahrer nicht mehr vor dem Jungen anzuhalten. Der 11-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube und dann auf die Straße geschleudert. Mit dem Rettungswagen wurde sowohl der verletzte Junge, wie auch der 62-Jährige aufgrund eines Schocks, ins Krankenhaus gefahren.

