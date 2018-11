Polizeidirektion Pirmasens / 2 Raubüberfälle auf Tankstellen

2 Raubüberfälle auf Tankstellen

Pirmasens/ Thaleischweiler - Am Samstag, den 17.11.2018 um 21.30 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle im Stadtgebiet Pirmasens. Der bislang unbekannte Täter forderte unter Vorhalt eines Revolvers die Herausgabe von Bargeld. Der Kassierer reagierte auf die Forderung nicht, worauf der Täter die Flucht ergriff. Eine halbe Stunde später kam es dann in Thaleischweiler zu einem erneuten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Unter Vorhalt der Waffe forderte auch hier der Täter die Herausgabe von Bargeld. Dies wurde ihm durch den Kassierer in bislang unbekannter Höhe ausgehändigt. Der Täter konnte auch hier unerkannt flüchten. Die unmittelbar eingeleiteten, intensiven Fahndungsmaßnahmen blieben bislang leider ohne Erfolg.

