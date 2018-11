Polizeidirektion Pirmasens / 42-Jährige beschädigt Bushaltestelle

42-Jährige beschädigt Bushaltestelle

Pirmasens - Passanten beobachteten am Montagnachmittag, gegen 17:50 Uhr, in der Kaiserstraße eine Frau, die an einer Bushaltestelle randalierte, gegen Mülleimer trat und eine Plexiglasscheibe beschädigte. In Begleitung einer weiteren Frau entfernte sie sich noch vor Eintreffen der Polizei in einen nahe gelegenen Einkaufsmarkt. Aufgrund der guten Beschreibung konnten die Polizeibeamten die Frau dort antreffen. Zurück an der Bushaltestelle bestritt die 42-Jährige etwas kaputt gemacht zu haben.

