Polizeidirektion Pirmasens / 77-jährige Fußgängerin angefahren

77-jährige Fußgängerin angefahren

Pirmasens - Am Donnerstagvormittag wurde in der Adlerstraße, Kreuzung Berliner Ring, eine 77-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Die Fahrerin eines Hondas kam vom Berliner Ring und übersah beim Einbiegen in die Adlerstraße die Fußgängerin. Diese erlitt beim Anstoß und dem Sturz auf die Straße Knochenbrüche. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gefahren. Die Fahrerin des Hondas blieb unverletzt.

