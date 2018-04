Polizeidirektion Pirmasens / Althornbach - Unfallflucht

Althornbach - Unfallflucht

Zweibrücken - Am 20.04.2018, hatte eine 41-jährige Frau aus Althornbach ihren blauen Peugeot 206 mit ZW-Kennzeichen in der Hauptstraße 22 in Althornbach, im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 12:20 Uhr, abgestellt. In diesem Zeitraum wurden der Stoßfänger und der Kotflügel hinten links in einer Höhe von 32 bis 64 cm beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und könnte ein PKW oder SUV gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

