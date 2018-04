Polizeidirektion Pirmasens / Am Sonntag dem 8.4.2018, gegen ...

Am Sonntag dem 8.4.2018, gegen 14.00 Uhr, war ein Betrüger als (falscher) Bankmitarbeiter im "betreuten Wohnen" in der Blumenstraße unterwegs.

Pirmasens - Ein Betrüger gab sich gegenüber einem 91jährigen Bewohner als Bankmitarbeiter aus, der (am an sich arbeitsfreien Sonntag) die EC-Scheckkarte zum Austausch abholen sollte. Während der Mann aus seinen Geldbeutel die EC-Karte fingerte, dürfte es dem falschen Bankmitarbeiter gelungen sein, die deutlich sichtbar, im Geldbeutel hinterlegte PIN, abgelesen zu haben. Dann ist er mit der EC-Karte verschwunden. Der Senior erzählte den Vorfall seiner Frau. Diese alarmierte dann den Sohn. Er ließ die Karte sofort sperren und informierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

