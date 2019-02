Polizeidirektion Pirmasens / Angebranntes Essen führt zu Einsatz

Angebranntes Essen führt zu Einsatz

Pirmasens - Am Freitag, 15.02.2019 gegen 18:26 Uhr wurde in der Pfarrgasse, Pirmasens ein Brand mitgeteilt. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Es konnte festgestellt werden, dass die Ursache des Brandes in angebranntem Essen lag. Der 74-jährige Wohnungsinhaber wurde in einer nahen gelegenen Gaststätte erreicht und erschien vor Ort. Bei dem Versuch den Brand zu löschen zog sich der Mann eine leichte Raugasintoxikation zu. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden beträgt ca. 5.000,00 Euro.

