Polizeidirektion Pirmasens / Autofahrer schlagen sich

Autofahrer schlagen sich

Pirmasens - Offensichtlich weil sich ein Autofahrer am Mittwochnachmittag, gegen 16:55 Uhr, in der Schäferstraße über zu dichtes Auffahren und einen forschen Überholvorgang eines roten BMW in der Schäferstraße aufregte, kam es in der Schützenstraße zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern. Diese hatten ihre Fahrzeuge nach dem Vorfall angehalten und waren in einen Disput geraten, dabei soll es zu gegenseitigen Beleidigungen und Schlägen gekommen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Überholvorgang oder den Disput in der Schützenstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

