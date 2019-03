Polizeidirektion Pirmasens / Band eines Mehrfamilienhauses in ...

Band eines Mehrfamilienhauses in Pirmasens

Pirmasens - Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntagmorgen gegen 00:32 Uhr das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr der Stadt Pirmasens konnte den Brand durch schnelles Einschreiten unter Kontrolle bringen. Des Weiteren wurden alle Anwohner durch die Einsatzkräfte evakuiert. Lediglich ein 18-Jähriger wurde auf Grund eines Schocks vorsorglich zur medizinischen Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist wegen den Löscharbeiten und der Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner wurden durch die Stadtverwaltung Pirmasens in entsprechende Unterkünfte gebracht. Nach derzeitiger Schätzung dürfte sich der Schaden auf ca. 100.000,-EUR belaufen. Wer im Zusammenhang mit diesem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 / 520- 0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

