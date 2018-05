Polizeidirektion Pirmasens / Betrunkener mit Autopanne

Betrunkener mit Autopanne

Pirmasens - Am frühen Morgen des Pfingstsonntags konnte eine Streifenbesatzung der Pirmasen-ser Polizei in der Max-Reger-Straße in Pirmasens einen Fahrzeugführer mit einer Pan-ne feststellen. Laut eigenen Angaben des 33-Jährigen war er mit seinem Auto auf dem Nachhauseweg, als er aufgrund der Panne nicht mehr weiter fahren konnte und daher in der Max-Reger-Straße anhielt. Während der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 33-Jährige wohl unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,17 Promille bestätigte auch diese Vermutung, weshalb er die Beamten auf die Dienststelle begleiten musste. Dort angekommen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf den 33-Jährigen Pirmasenser kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

