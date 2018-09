Polizeidirektion Pirmasens / Betrunkener ohne Fortune

Betrunkener ohne Fortune

Zweibrücken - Am 29.09.2018, um 03.05 Uhr, wurde der Polizei von einem Zeitungsausträger eine verletzte männliche Person gemeldet, die auf dem Gehweg in der Lammstraße liegen würde. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass dem 36-jährigen Zweibrücker der vielzitierte Schutzengel, den Betrunkene angeblich haben, fehlte. Es wurde ermittelt, dass der Mann im betrunkenen Zustand ohne Fremdweinwirkung stürzte und sich dadurch eine blutende Platzwunde am Kopf zuzog. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde genäht werden musste.

