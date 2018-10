Polizeidirektion Pirmasens / Brand

Brand

Stadt Pirmasens - Am Freitag, den 05.10.2018 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Winzler Straße, Pirmasens ein Brand. In einer dort befindlichen Werkstatt brach in einem Pausenraum im 2. Obergeschoss ein Feuer aus. Der Brandherd konnte an einem Sofa festgestellt werden, welches aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Ein Löschversuch eines Mitarbeiters der Werkstatt mittels Feuerlöscher scheitere aufgrund der Hitze- und Rauchentwicklung. Alle Mitarbeiter konnten das Gebäude verlassen, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Der Schaden beträgt ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de

