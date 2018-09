Polizeidirektion Pirmasens / Brand im Pfalzklinikum

Brand im Pfalzklinikum

Dahn - Ein 32-Jähriger Bewohner des Pfalzklinikums in Dahn rauchte bereits am Freitagnachmittag, 31 August 2018, eine Zigarette in seinem Zimmer.

Er gab an, dass er beim Verlassen des Zimmers die noch glühende Zigarette in den Aschenbescher auf dem Kunststofftisch in der Mitte des Raumes abgelegt habe.

Als er kurze Zeit später zurückkehrte brannte der Tisch.

Zusammen mit anderen Bewohnern gelang es ihm noch das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.

Der Mann wurde wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

